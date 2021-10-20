Пекин, , 03:05 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И заявил, что китайско-замбийское сотрудничество имеет большой потенциал и блестящую перспективу, сообщает 18 октября агентство Синьхуа.

Ван И Дарья Антонова © ИА REGNUM

В телефонном разговоре с министром иностранных дел и международного сотрудничества Замбии Стенли Какубо Ван поздравил Какубо с вступлением в должность нового министра иностранных дел Замбии, добавив, что Китай и Замбия являются развивающимися странами, которые разделяют широкие общие интересы и цели.

Сотрудничество между двумя странами — это сотрудничество «Юг-Юг», которое помогает и поддерживает друг друга, сказал он. Китай будет и впредь оставаться надежным партнером в развитии Замбии, сказал Ван, добавив, что Китай готов поделиться своими собственными возможностями в области развития с африканскими странами, включая Замбию, чтобы помочь Африке ускорить ее индустриализацию и по-настоящему достичь экономической независимости.

По его словам, Китай готов предоставить еще 1 млн доз вакцин, чтобы помочь Замбии справиться с пандемией COVID-19.

Ван сказал, что Китай надеется сотрудничать с Замбией, чтобы побудить большее число стран и организаций участвовать в Глобальной инициативе в области развития и Инициативе по партнерству в интересах развития Африки, с тем чтобы внести позитивный вклад в экономическое восстановление африканских стран после пандемии и их более сильное, экологичное и здоровое развитие.

Со своей стороны, Какубо сказал, что новое правительство Замбии придает большое значение дружбе между Замбией и Китаем и твердо привержено дружбе с Китаем. Замбия готова углублять практическое сотрудничество с Китаем в различных областях и продолжать укреплять координацию и сотрудничество с Китаем на двустороннем и многостороннем уровнях, сказал он.