Воронеж, 20 октября, 2021, 01:58 — ИА Регнум. Взрыв в торговом центре «Атлас» произошёл в Воронежской области. Об этом 20 октября сообщили журналистам в ЕДДС Павловского района.

Niklas Freidwall Взрыв

Врыв произошёл в 23:33 мск, были повреждены остекление и обшивка здания. По словам очевидцев, возле торгового центра можно наблюдать автомобили, принадлежащие экстренным службам.

Информация о возможных пострадавших уточняется. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Шотландии.