Триполи, 20 октября, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Первая за прошедшие десять лет группа туристов из Евросоюза приехала в Ливию, сообщает ливийское министерство туризма.

Chris Combe Амфитеатр в Ливии

По данным ведомства, туристическая группа въехала на территорию Ливии из соседнего Туниса. Свой 12-дневный тур они начали с осмотра древнего города Гадамес.

«Визит туристической группы проводится в рамках усилий министерства туризма и народных промыслов по восстановлении международной туристической активности в Ливии и изменению стереотипов о стране», — заявили в министерстве.

Предполагается, что туристы в ходе 12-дневного тура посетят несколько городов и населенных пунктов в Ливии, а также посетят концерты народных ансамблей. Отмечается, что туристические группы не приезжали в страну около десяти лет в связи с началом гражданской войны в Ливии.