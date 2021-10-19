Москва, 20 октября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Российские правоохранители задержали заместителя генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. Об этом 19 октября сообщил осведомлённый источник в ракетно-космической отрасли.

Задержан

ЦЭНКИ — оператор гражданских космодромов России. По словам источника, задержание проведено по результатам проведенной Роскосмосом внутренней проверки компании.

«Задержание проводилось утром во вторник по результатам проверок службы внутреннего аудита госкорпорации «Роскосмос», — цитирует РИА Новости собеседника.

Из публикации следует также, что в отношении Арустамова возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По предварительной информации, задержание связано с контрактом на строительство жилкомплекса, объектов социального и культурно-бытового обеспечения на территории космодрома «Восточный» ЗАТО Циолковский.