Вашингтон, 20 октября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Коронавирусную инфекцию диагностировали у министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, 19 октября передал телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства.

World Travel & Tourism Council Алехандро Майоркас

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По информации журналистов, сданный чиновником тест на наличие коронавируса показал положительный результат. После этого Майоркас ушел на домашний карантин и продолжил работу в дистанционном режиме.

Глава ведомства также отменил визит в Колумбию, куда должен быть прибыть вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Отмечается, что министр полностью привит от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября у руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса было выявлено заражение коронавирусом.