Москва, 19 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 19 октября выявлено 1166 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1166 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все инфицированные находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние четверых из них оценивается как тяжёлое, ещё 12 военнослужащих находятсяв состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 32 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 41 714 человек.