Рим, 19 октября, 2021, 23:24 — ИА Регнум. Член сената Италии Лаура Гранато во вторник, 19 октября, вошла в здание парламента, отказавшись предъявить свой «антикоронавирусный сертификат».

Georg Schelbert Сенат Италии

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Через некоторое время сотрудники охраны попросили сенатора покинуть здание. Ей запрещён доступ в сенат на 10 дней, выплат за эти дни она также не получит.

Гранато пояснила журналистам, что пошла на принцип, поскольку считает решение об обязательном предъявлении сертификатов для доступа на работу незаконным.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.