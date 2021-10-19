Рим, , 23:21 — REGNUM Правительство Италии во вторник, 19 октября, не сумело согласовать план очередной пенсионной реформы, передает Ansa со ссылкой на осведомленные источники.

Старики Beesmurf

В 2011 году в Италии пенсионный возраст по инициативе либералов был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правой «Лиги» пенсионный возраст был снижен до 62 лет (при условии 38 лет трудового стажа). Однако действие этой нормы заканчивается 2021 годом.

Основной вариант, который рассматривает правительство — «правило 102» (для выхода на пенсию сумма возраста и стажа должна быть не менее 102, возраст не менее 64, стаж не менее 38). Другие варианты ещё менее благоприятны для будущих пенсионеров.