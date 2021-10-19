Кострома, 21 декабря, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Капитальный ремонт костромского моста через Волгу проверен комиссией и назван «удовлетворительным», сообщает ГТРК «Кострома». Оценка выполненных работ проводилась по трем критериям: грузоподъемность, безопасность и долговечность.

В состав принимающей комиссии вошли специалисты управления строительства, стройнадзора, дорожники и транспортники. Они провели осмотр моста, сравнили проектную документацию с проведенными работами. Для оценки качества ремонта были привлечены специалисты научно-исследовательского института мостов и гидросооружений. Они провели замеры, изучили, как изменилась несущая способность моста и оценили безопасность новых элементов.

В областном телевидении отмечают, что итогам проверки, кроме небольшого растрескивания покрытия в подмостовом пространстве и подтеков в системе ливневой канализации, серьезных недочетов выявлено не было. Большую часть замечаний подрядчик уже устранил.

«Результаты капитального ремонта можно назвать удовлетворительными. Цель достигнута, показатели по которым оценивали мост — они улучшены. На все виды работ установлена гарантия. От двух лет — это разметка, до восьми лет — несущие конструкции. Все гарантийные обязательства мы будем отслеживать и предъявлять подрядчику», — отмечает первый заместитель главы администрации города Кострома Олег Болоховец.

ИА REGNUM напоминает, что генеральный ремонт моста через Волгу в Костроме начался 10 июля 2017 года. Деньги на эти цели выделил федеральный бюджет. Подрядная организация — ООО «ММС» — обещала закончить работы до 1 ноября. Цена проекта — 640 миллионов рублей.