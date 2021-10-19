Женева, Швейцария, 19 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 325 875 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 5201 пациент с COVID-19. Такие данные приводит 19 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 240 940 937 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 903 911 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 245 507 выявленных инфицированных и 3270 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.