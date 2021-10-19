Москва, 19 октября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Белоруссии способны эффективно и тихо нейтрализовать реальных террористов, но происходит ровно обратное. Об этом 19 октября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Наши правоохранительные органы достаточно профессиональны, чтобы точечно и превентивно выявлять реальных нарушителей и террористов, обезвреживать их, делая это тихо, без привлечения внимания», — заявила политолог.

«Чтобы, с одной стороны, граждане чувствовали себя защищенными, а с другой, информационное поле наполнялось позитивной, созидательной повесткой, новыми перспективами, ясной картиной будущего, умными и интересными ведущими и экспертами, чтобы люди свободно дышали, работали и мыслили, не выискивая врагов среди соседей», — пояснила Мирсалимова.

«Делается ровно обратное. Информационная кампания по запугиванию не столько радикальных протестующих и отмороженных оппозиционеров, сколько всех без разбора — это уже не про безопасность, а про манипуляцию сознанием людей и тотальный контроль. И ещё этот шакалий вой пропагандистов, перешедших всяческие границы порядочности и журналистской чести… Всё это возгонка ненависти и упоение вседозволенностью», — заключила эксперт.