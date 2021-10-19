Москва, 19 октября, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Наказание за чтение «экстремистских» телеграмм-каналов — не борьба за безопасность, а стремление к тотальному контролю над гражданами. Об этом 19 октября заявила корреспонденту ИА REGNUM белорусский политолог, соучредитель движения «За труд и справедливость» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

«Вот уже и появились первые покаянные видео униженных людей. Видео не с протестующими или «террористами», а обычными «пассивными» подписчиками», — заявила эксперт.

«Целый год задерживали, вычисляли, ловили, штрафовали, изымали, принуждали к посадке, выпихивали за границу. Теперь вот беглецов гражданства будут лишать. Ведь сколько раз уже было объявлено о «победе над протестом, как в 45-м»! Ведь было уже заявление высокопоставленного генерала, что всех админов и активных пользователей вычислили ещё до объявления, что будут сажать за простую подписку на телеграмм-каналы. Где предел?» — риторически задаётся вопросом Мирсалимова.

«Вся эта история с привлечением к уголовной ответственности всех подписчиков экстремистских телеграмм-каналов — не про безопасность. Это уже про страх, унижение и контроль. Про управление обществом, про подавление инакомыслия и воли людей, желание вымесить из общества податливое тесто, чтобы в будущем, внедряя любые замыслы, не встречать сопротивления», — заключила эксперт.

Напомним, что, согласно заявлениям белорусских чиновников, постановлением Совмина Белоруссии №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» в Белоруссии законодательно вводится уголовное преследование за чтение и подписку на оппозиционные телеграмм-каналы, которые власти Белоруссии приравняли к «экстремистским сообществам». Государственные СМИ Белоруссии всячески раздувают истерику вокруг ответственности за это «преступление».