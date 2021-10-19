Москва, 19 октября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Ялтинский международный экономический форум, который должен был проходить 4−6 ноября в Крыму, перенесен на 2022 года из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил 19 октября глава организационного комитета форума вице-премьер Марат Хуснуллин.

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"К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, и мы с главой Крыма Сергеем Аксёновым приняли решение отменить форум в этом году! Мы обязательно ещё увидимся с вами на площадках форума, когда ситуация с вирусом улучшится», — написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, в 2020 году Ялтинский международный экономический форум также не состоялся из-за пандемии, мероприятие было решено перенести на следующий год. В последний раз форум проводился в апреле 2019 года, тогда его посетили более 4,5 тысячи участников из 79 государств.