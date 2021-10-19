Пекин, , 21:15 — REGNUM На проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета (ПК) ВСНП в первом чтении рассматривается законопроект о противодействии телекоммуникационному и интернет-мошенничеству. Об этом 19 октября сообщает Синьхуа, обращая внимание, что документом предусматривается установление режима регистрации и входа в систему с указанием реального имени; кроме того, ужесточаются наказания за незаконную куплю-продажу и аренду телефонных карточек и карт для интернет-торговли, а также финансовых счетов.

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Госсовету КНР законопроектом предписывается создание рабочего механизма координации, а соответствующим ведомствам — активизация межотраслевого и межрегионального взаимодействия.

Органам общественной безопасности вменяется в обязанность взаимодействие с финансовыми учреждениями и поставщиками платежных услуг в целях создания системы экстренной остановки платежа при необходимости. Отдельное внимание в законопроекте уделяется вопросам международного сотрудничества.