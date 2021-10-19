Москва, 19 октября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Рассмотреть увеличение бюджетных ассигнований на частичную компенсацию расходов региональных бюджетов на выплату заработных плат и пособий предложила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова (представитель от исполнительного органа государственной власти Башкирии) на встрече сенаторов РФ с министром финансов России Антоном Силуановым в формате «Открытого диалога».

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

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По ее словам, выполнение майских Указов является важнейшей задачей, но и очень серьезной нагрузкой для региональных бюджетов.

«К сожалению, из-за отсутствия средств многие регионы решают ее за счет тех решений, которые негативно сказываются на состоянии социальной сферы. Это и врачи, и педагоги на две, две с половиной ставки, и сокращение узких специалистов», — сообщила Гумерова, отметив, что предусмотрено 90 млрд рублей на уровне 2020 года на частичную компенсацию расходов.

При этом она отметила, что по оценкам экспертов, это закрывает потребность регионов всего на 60%.

Гумерова предложила увеличить бюджетные ассигнования на частичную компенсацию расходов региональных бюджетов по этому направлению с учетом того, что будет повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года.

«У нас действительно на следующий год 90 млрд рублей тоже учтено в качестве баланса для оказания поддержки субъектов РФ на заработную плату. Мы ежемесячно мониторим ситуацию с регионами по выплатам зарплат, пособий, выплатам отдельным категориям граждан. И если мы видим, что складывается напряжённая ситуация, то моментально реагируем. Если в начале года это могут быть опережающие дотации, это могут быть казначейские кредиты, то уже ближе ко второму полугодию — это финансовая помощь. На это денег мы жалеть не будем», — сообщил Силуанов.