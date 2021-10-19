София, 19 октября, 2021, 20:24 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявит тотальный карантин в контексте пандемии COVID-19 только в том случае, если ни одна из предпринимаемых ныне противоэпидемических мер не возымеет должного эффекта, а большинство граждан будут игнорировать элементарные санитарные правила, сообщил 19 октября журналистам министр здравоохранения республики Стойчо Кацаров.

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По словам министра, на данный момент болгарские власти предприняли достаточные меры для противодействия распространению заболевания, и в дальнейшем специальные службы будут следить за выполнением соответствующих предписаний.

«Необходимо регулярно проверять наличие у посетителей массовых мероприятий «зеленого сертификата» и требовать ношения защитных масок в общественных местах, — сказал Кацаров. — Вопрос в том, как именно мы сможем контролировать ситуацию. Если, несмотря ни на что, заболеваемость будет расти, правительство пойдет на более радикальные шаги».

Напомним, 21 октября в Болгарии вступает в силу положение, предписывающее посещение гражданами кинотеатров, театров и магазинов площадью более 300 квадратных метров исключительно при предъявлении «зеленого сертификата». Соответствующий документ подтверждает пройденную вакцинацию, ПЦР-тест или информацию о наличии антител.

На сегодняшний день общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 546 тысяч. Из них скончались 22 488 пациентов.