Москва, 19 октября 2021, 20:05 — REGNUM Отнюдь не идеальными являются отношения США и Европейского союза, сообщил 19 октября журналистам российский постпред при ЕС Владимир Чижов.
Отметив, что Европейский союз не всегда действует только по указке из США и что он ещё «в состоянии генерировать собственные инициативы», российский дипломат сказал, что отношения Вашингтона и Брюсселя «далеко не безоблачны».
Он подчеркнул, что каким бы ни был «ренессанс трансатлантического взаимодействия», наблюдающийся с приходом с приходом в Белый дом Джо Байдена, противоречия сохраняются — и это не мелочь: например, значимыми являются проблемы в торговле.
Чижов напомнил о том, как Париж отреагировал на «недавнюю эскападу» США, когда Вашингтон увёл у Франции крупного оборонного заказчика — Австралию. В Париже заговорили в связи с этим о «подрыве доверия» и об «ударе в спину».
Российский дипломат добавил, что Европейский союз является сверхфедерацией, а не супергосударством. То есть ЕС — это добровольный союз суверенных государств, каждое из которых обладает своими возможностями, имеет свой политический вес.
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