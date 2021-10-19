Москва, 19 октября, 2021, 20:05 — ИА Регнум. Отнюдь не идеальными являются отношения США и Европейского союза, сообщил 19 октября журналистам российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

Basile Morin Кошки шипят друг на друга

Отметив, что Европейский союз не всегда действует только по указке из США и что он ещё «в состоянии генерировать собственные инициативы», российский дипломат сказал, что отношения Вашингтона и Брюсселя «далеко не безоблачны».

Он подчеркнул, что каким бы ни был «ренессанс трансатлантического взаимодействия», наблюдающийся с приходом с приходом в Белый дом Джо Байдена, противоречия сохраняются — и это не мелочь: например, значимыми являются проблемы в торговле.

Чижов напомнил о том, как Париж отреагировал на «недавнюю эскападу» США, когда Вашингтон увёл у Франции крупного оборонного заказчика — Австралию. В Париже заговорили в связи с этим о «подрыве доверия» и об «ударе в спину».

Российский дипломат добавил, что Европейский союз является сверхфедерацией, а не супергосударством. То есть ЕС — это добровольный союз суверенных государств, каждое из которых обладает своими возможностями, имеет свой политический вес.