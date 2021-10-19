Орел, 19 октября, 2021, 20:01 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусом в Орловской области остаётся непростой, единственная возможность остановить пандемию — это вакцинация. Об этом заявил в ходе прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков 19 октября. В эфире приняла участие главный врач Орловского противотуберкулёзного диспансера, в котором развернут ковидный госпиталь, Елена Кирьянова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Ситуация за последние сутки непростая. По койкам мы работаем. На сегодня у нас 1 886 коек развернуто, 49 коек на сегодня свободно. Ещё 42 койки будем разворачивать на этой неделе. Завтра активная фаза приёмки кислородного концентратора в больнице Семашко», — сообщил Клычков.

«Ещё раз подчеркну по койкам — будем исходя из ситуации увеличивать. Но койки койками, но нужны и люди, которые будут лечить. Без вакцинации нам не спастись», — подчеркнул Клычков.

Глава региона подчеркнул, что длинные нерабочие дни, которые могут быть введены в России с 30 октября по 7 ноября — отличный шанс «вакцинироваться, побыть дома, не заразиться и вернуться к обычной нормальной жизни».

Елена Кирьянова также подчеркнула, что сегодня единственный способ преодолеть эпидемию — массовая вакцинация и создание коллективного иммунитета.

«Ощущение, что многие жители не понимают серьезности ситуации, которая складывается. Эта волна отличается от тех, что были ранее. Она более стремительно развивается. Более тяжелое развитие инфекции характерно. Сегодняшний ковид отличается от того, который был ранее, больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке. У ряда пациентов возникает волнообразное течение заболевания. Вирус мутирует. И в сегодняшней ситуации единственный выход, который видим мы, врачи, — это вакцинация, создание коллективного иммунитета», — отметила Елена Кирьянова, отметив, что вакцинированные болеют реже и, главное, легче.

«Сегодня каждый человек может вступить в борьбу с коронавирусом, просто пройдя вакцинацию и приостановив передачу вируса от человека к человеку, сделать шажок на пути к ликвидации пандемии в целом», — добавила медик.

Как уточнил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве Орловской области, по состоянию на 10:00 18 октября в ковид-стационарах региона оставалось 49 свободных коек или 2,5% от общего коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. При этом в регионе продолжается перепрофилирование коечного фонда. Так, 12 коек перепрофилировано в инфекционном отделении Болховской ЦРБ, 30 коек — в Мценской ЦРБ, ещё 30 коек — в Болховской ЦРБ на базе педиатрического отделения. С 19 октября перепрофилировано 30 коек в Орловской областной клинической больнице, с 18 октября — 60 коек БУЗ Орловской области «НКМЦ». На данный момент потребность стационаров регионав медицинском кислороде составляет 11 тонн в сутки, сегодня в условиях жесткой экономии удается сдерживать фактическое потребление медицинского кислорода в объеме 9,5−10,5 тонн в сутки. Новые поставки кислорода, в общей сложности 36 тонн, ожидаются 20 и 22 октября. Также в регионе завершаются работы по вводу в эксплуатацию двух буферных емкостей в БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Н. А. Семашко» в 10 и 30 тонн — с 20 октября начнутся пусконаладочные работы. Новые емкости позволят создавать учреждению недельный запас кислорода. Решается вопрос приобретения для городской больницы им. Боткина за счет средств федерального бюджета концентратора кислорода производительностью 1000 литров в минуту.