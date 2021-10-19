Москва, 19 октября, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Работодателям в Москве будет грозить административная ответственность в случае невыполнение требования о переводе на удалённый режим работы части сотрудников, следует из опубликованного 19 октября указа мэра столицы Сергея Собянина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Москвы, подлежат привлечению к ответственности, предусмотренной законодательством об административных правонарушениях, за нарушение требований, предусмотренных настоящим указам», — говорится в документе.

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Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин обязал московских работодателей на период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа своих сотрудников, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Исключение в указе предусмотрено только для сотрудников, присутствие которых на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

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