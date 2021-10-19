Подгорица, 19 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. В Черногории шесть человек умерли от ковида, и было зарегистрировано 560 новых положительных случаев, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Самому младшему из умерших было 56 лет, а самому старшему — 86 лет.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 2042 человека.

К 15:00 выздоровление было зарегистрировано у 406 пациентов. Число активных случаев в стране составляет 4959.