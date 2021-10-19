Силуанов пообещал поискать деньги на спасение Дона
Москва, 19 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал в 2022 году взять на заметку вопрос о выделении средств на различные мероприятия по сохранению мелеющей реки Дон, переставшей получать достаточный объем воды из впадающих рек. Министр также заверил, что мероприятия в отношении Волги будут профинансированы в необходимом объеме, передает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Открытый диалог с главой Минфина Силуановым: все новости»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель Новгородской области Сергей Митин в ходе открытого диалога с министром финансов задал Антону Силуанову вопрос о финансировании природоохранных мероприятий в отношении рек Волга и Дон.
Что касается Волги, то и здесь, по словам сенатора Митина, на реконструкцию Правобережных очистных сооружений в Астраханской области не хватает 2,1 млрд рублей. «Поэтому просьба рассмотреть эти вопросы по финансированию, еще там есть Южные очистные сооружения, конечно, город очень просит дать средства в виде субсидий на проектно-сметную документацию, она дорогая, порядка 100 млн рублей», — завершил своё обращение к министру Сергей Митин.
«Что касается Волги, то у нас есть целый (национальный) проект, и мы его реализуем, — заверил Антон Силуанов. — По Дону в рамках нашего проекта тоже есть определенные ресурсы — мы говорили с профильным министерством о возможности направления этих средств на оздоровление реки Дон. Давайте поработаем, может быть, если ко второму чтению (федерального бюджета на 2022 год) не получится, тогда в ходе следующего года этот вопрос возьмем себе на заметку. Вы сказали, 1,9 млрд рублей необходимо в 2022 году, давайте мы себе поставим задачу найти эти ресурсы в следующем году».
«Здесь уже вопрос в том, что мы оставим детям, — отреагировала на слова министра председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Волгу, Дон и нашу природу».