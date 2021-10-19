Таллин, 19 октября, 2021, 19:25 — ИА Регнум. В Эстонии вводятся дополнительные ограничения для борьбы с распространением коронавируса, среди которых — отмена действия ковид-справок о негативном тесте при посещении учреждений. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщил портал ERR.

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«С понедельника, 25 октября, во всех общественных местах как минимум до 10 января 2021 года нельзя будет пройти со справкой об отрицательном результате теста на коронавирус, а только с ковид-сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании», — сказала Каллас.

Решение аргументировано тем, что большинство попавших в больницы в последнее время не были вакцинированы, 94% пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии также оказались не вакцинированы.

Новое ограничение означает, что с отрицательным результатом теста нельзя будет, как прежде, попасть в кино, театр, на концерт, спортзал и прочее. Необходим полноценный ковид-сертификат.