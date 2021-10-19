Москва, 19 октября, 2021, 19:17 — ИА Регнум. Распределение налоговых сборов от добычи газа на Сахалине между федеральным центром и регионом может быть оперативно пересмотрен в зависимости от конъюнктуры на рынке. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

Martin Talbot Сахалин

«Мы пересчитали объёмы доходной базы как Сахалинской области, так и тех ресурсов, которые будут поступать от проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и увеличили в трёхлетке объём средств финансирования федеральной части — это 75% от всех проектов, 25% остаётся на Сахалине, а на 75% централизуется на федеральный уровень, из которого 50% направляются на территории Дальнего Востока», — заявил Силуанов.

«Новый прогноз говорит о том, что мы увеличиваем дополнительные поступления от этих проектов на 57 млрд рублей в трёхлетке. Поэтому давайте вместе посмотрим, что происходит с объёмом добычи, и, соответственно, с прогнозными ценами на нефть и газ», — указал он.

По его словам, уровень федерального софинансирования будет пересмотрен в случае изменения прогноза по бюджетной обеспеченности региона.

«Если резко сократится объём доходной базы, — что пока надо подтвердить, — то нам, наверное, надо для учёта средств софинансирования принять какие-то отдельные решения, отдельные решения по этому региону», — пояснил Силуанов.

«Регион зависит во многом от нефтегазовых доходов, и если произойдёт риск снижения поступлений в доходную часть бюджета, то, действительно, мы за 2,5 года до этого момента не сможем поймать это изменение бюджетной обеспеченностью. Наверное, нам придётся смотреть в индивидуальном порядке смотреть расчёт этого показателя», — добавил он.

Отметим, что с 2018 года налоги, поступающие от проекта «Сахалин-2», распределяются по принципу — 25% поступают в бюджет области, 75% уходят в федеральную казну. Депутаты Сахалина считают такое распределение несправедливым и просят Москву оставлять островному региону оставлять, наоборот, 75% налоговых сборов от нефтегазового проекта.