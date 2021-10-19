Рига, 19 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех жителей страны, достигших возраста 50 лет. Об этом он заявил на заседании правительства, сообщил портал «МК-Латвия».

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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По словам Кариньша, если в течение четырех недель, когда в стране будет объявлен карантин (локдаун), охват вакцинацией не увеличится, латвийцам придется и дальше сидеть дома, пока другие европейские страны будут развиваться.

Предложение главы правительства поддержал министр здравоохранения Даниэль Павлютс. Он признал, что имеются весьма ограниченные средства, как стимулировать вакцинацию населения старшего возраста и групп наибольшего риска, поэтому обязательный характер вакцинации больше стимулирует такое население.

Со своей стороны, министр юстиции Янис Борданс считает, что более целесообразно ввести обязательную вакцинацию для представителей конкретных профессий, а не возрастов.

Правительство Латвии договорилось ввести в стране жесткий карантин (локдаун) на четыре недели. С 21 октября нынешнего года в Латвии будут работать только магазины с товарами первой необходимости и жизненно необходимые услуги. Будут закрыты все учреждения сферы досуга и запрещены все мероприятия.

Осенние каникулы продлят на неделю, а школы с третьего класса оставят на удаленном обучении как минимум до 15 ноября. С восьми вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.