Москва, 19 октября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В России дают сбои оба принципа софинансирования строительства социальных объектов в регионах совместно с федеральным центром. Данную проблему признал на «Открытом диалоге» в Совете Федерации 19 октября министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

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Сенатор от Курганской области Елена Перминова отметила, что в России федеральное софинансирование строительства социальных объектов в регионах по 999-му постановлению правительства РФ осуществляется по принципу 80% — центр, 20% — регион. По национальным проектам доля федерального финансирования составляет 95%, регионального — 5%.

«Известно, что на практике федеральные министерства произвольно устанавливают финансирование ниже необходимого уровня. Даже по нацпроектам. Чтобы построить школу мы должны не 5% направлять региональных, а 35%. Это боль всех регионов, не только Курганской области. Регионы вынуждены брать то, что им предлагают ведомства, иначе могут ничего не получить. Объясните, почему такое происходит?» — задала вопрос министру финансов РФ сенатор Перминова.

Антон Силуанов заявил, что об этом необходимо разговаривать с профильными ведомствами, которые предоставляют субсидии.

«Возьмём школу… Необходимо доказывать в ведомстве, что у нас не просто здание, но и благоустройство территории, коммуникации к этому зданию, озеленение и так далее. Всё это входит в проект. Вопрос: почему всё это не учитывается при общем объёме софинансирования? Каждое министерство с тем объёмом бюджета, который у него есть, хочет решить побольше задач. И получается так, что наиболее обеспеченные субъекты всегда в передовиках. Потому что у них есть возможность не 80% на 20% профинансировать, а 70% на 30%, к примеру. Надо доказывать ведомству, что школа стоит не 100 млн рублей, а 120, к примеру. Здесь решение за федеральным ведомством, что включать в завершённый проект», — отметил министр Силуанов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь предложила подумать над вопросом сбоев софинансирования и найти выход из сложившейся практики.