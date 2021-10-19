Москва, 19 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Субъекты РФ получат помощь при реализации национальных проектов с учетом подорожания стройматериалов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

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Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров поинтересовался у министра, планируется ли изменение подхода при заключении соглашений с регионами при реализации национальных проектов в связи с о значительным увеличением цен на строительные ресурсы с точки зрения учета и определения стоимости нацпроекта. Кроме того, парламентарий поинтересовался, планируется ли корректировка целевых трансфертов при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2022−2024 годы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что этот вопрос поднимают все сенаторы, не только от Карачаево-Черкесии, он является очень острым. По её словам, уровень софинансирования при исполнении нацпроектов с учетом подорожания стройматериалов смещается, что может привести к разбалансированности региональных бюджетов. Матвиенко подчеркнула, что требуется какой-то единый подход к этому вопросу, чтобы не получить большого количества долгостроев и главное — не допустить неосвоения денег, выделенных на нацпроекты, и нереализованности проектов. Силуанов отметил, что эта тема является актуальной.

«В бюджете у нас пока не предусмотрено никаких дополнительных средств по корректировке реализации национальных проектов. Давайте подумаем, как нам выходить из этой ситуации. Так, например, строительство или капремонт школ с учетом роста стоимости стройматериалов, безусловно, может подорожать, поэтому нам надо предусмотреть ассигнования на эти цели, как на стройку, которая осуществляется с учетом уточнения сметного расчета.

На основании подтверждения экспертизы, что настолько-то выросли цены и удорожал проект, мы корректируем и финансирование. Это я говорю про федеральную часть. Давайте подумаем, как реализовать эту задачу на региональном уровне. Наверное, тоже нужно будет пересмотреть ценовые параметры и тогда индивидуально подходить к отдельным субъектам РФ, которым сложно выполнять обязательства на завершение строек и объектов в рамках нацпроектов, и решать эти вопросы.

Мы готовы к такой работе, у нас есть на следующий год дотации. Но так вот просто сказать, что мы софинансируем наши обязательства, а оно у нас в текущем году — 95 на пять процентов — нельзя. Все равно необходимо будет пересматривать, проект, если это стройка, и тогда уже выходить с предложениями об уточнении объема уровня софинансирования.