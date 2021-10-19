Силуанов: при реализации нацпроектов учтут подорожание стройматериалов
Москва, 19 октября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Субъекты РФ получат помощь при реализации национальных проектов с учетом подорожания стройматериалов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации.
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Сенатор от Карачаево-Черкесии Ахмат Салпагаров поинтересовался у министра, планируется ли изменение подхода при заключении соглашений с регионами при реализации национальных проектов в связи с о значительным увеличением цен на строительные ресурсы с точки зрения учета и определения стоимости нацпроекта. Кроме того, парламентарий поинтересовался, планируется ли корректировка целевых трансфертов при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2022−2024 годы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что этот вопрос поднимают все сенаторы, не только от Карачаево-Черкесии, он является очень острым. По её словам, уровень софинансирования при исполнении нацпроектов с учетом подорожания стройматериалов смещается, что может привести к разбалансированности региональных бюджетов. Матвиенко подчеркнула, что требуется какой-то единый подход к этому вопросу, чтобы не получить большого количества долгостроев и главное — не допустить неосвоения денег, выделенных на нацпроекты, и нереализованности проектов. Силуанов отметил, что эта тема является актуальной.