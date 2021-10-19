Лондон, 19 октября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Британии было выявлено свыше 43 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 19 октября Sky News со ссылкой на данные правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

За 24 часа было зафиксировано 43 738 новых случаев заражения.

Кроме того, за тот же период в стране умерло 223 пациента с диагнозом COVID-19. Отмечено, что это самый высокий уровень смертности с начала марта 2021 года.

С учетом этих данных, общее число случаев коронавируса в Британии превысило 8,4 млн.

Напомним, британское правительство еще в сентябре заявило о полной вакцинации 70% взрослого населения страны, однако это не привело к сокращению масштабов эпидемии.