Москва, 19 октября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Практика замещения коммерческих кредитов бюджетными сыграла большую положительную роль для субъектов РФ. Об этом заявил член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин во время «Открытого диалога» с министром финансов РФ Антоном Силуановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Антон Силуанов

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Цепкин предлагает продлить такую практику на 2022 год. По его мнению, среди приоритетов нужно сделать профилактику распространения коронавирусной инфекции,

«Давайте этот вопрос обсудим», — ответил Силуанов. И отметил, что согласен с тем, чтобы направлять средства от реструктуризации кредитов на ковидную темаитику.

«Вопросы ковидной повестки никто не снимал, эта болезнь никуда не делась. Если вы предлагаете дать право субъектам направлять средства от реструктуризации кредитов на нтиковидные мероприятия, мне кажется, это обосновано», — сказал чиновник.