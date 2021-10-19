Москва, 19 октября, 2021, 18:55 — ИА Регнум. Относительно низкий уровень федерального софинансирования на Сахалине обусловлен обеспеченностью бюджета этого региона. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

Ляховец Сергей Сахалин

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"Исходя из нового прогноза — не знаю, как бюджет составлен Сахалина на предстоящую трёхлетку — новый прогноз говорит о том, что мы увеличиваем поступления от этих проектов на 57 млрд рублей на трёхлетку», — заявил Силуанов.

«Давайте вместе посмотрим, что происходит с объёмом добычи и, соответственно, с прогнозными ценами на нефть и газ», — указал он.

По его словам, поскольку Сахалин в последние годы был одним из самых финансово обеспеченных по бюджету субъектов РФ, то и уровень софинансирования федерального центра был низкий.

«Если мы видим, что прогноз доходов по Сахалину сокращается, то, соответственно, нам нужно, конечно, пересчитывать и уровень бюджетной обеспеченности, из которой считается софинансирование», — подчеркнул министр.