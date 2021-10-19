Москва, 19 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. После прекращения действия института консолидированных групп налогоплательщиков Министерству финансов РФ придётся искать баланс в расчёте налога на прибыль для компаний с обособленными подразделениями. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова.

Kremlin.ru Антон Силуанов

«В связи с тем, что в 2023 году прекращает действовать институт КГН, есть ли у Министерства финансов предложения по совершенствованию порядка расчёта суммы налога на прибыль для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения? Мы предлагаем увязать это с объёмами производства в этих подразделениях. Может быть, у Министерства финансов есть какое-то другое видение?» — спросил Анатолий Артамонов.

По словам министра финансов, в этом вопросе нужно будет найти баланс, но времени для этого достаточно:

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«Я во вступительном слове сказал, что у нас есть время, чтобы выработать такое решение. Мы видим, несмотря на все наши правила, в соответствии с которыми налог на прибыль у компании, которая имеет разветвлённую сеть, распределяется между регионами исходя из фонда оплаты труда, численности или основных фондов. Как правило, компании распределяют исходя из фонда оплаты труда. Почему? Потому что все деньги перетекают в Москву, потому что в Москве центральные офисы, в Москве большие заработные платы, и многим компаниям это удобно.

Нам нужно либо двойственность показателей — либо фонд оплаты труда, либо численность — ограничивать численностью, либо каким-то образом готовить предложения о распределении по регионам прибыли исходя из производства в том или ином субъекте Российской Федерации. То есть, где ты производишь продукт, — там и распределяется соответствующий результат от деятельности этого продукта. Не всем, может быть, это нравится, я понимаю, что столичные субъекты здесь могут иметь несогласие, но давайте посмотрим, надо найти баланс в этом вопросе», — заявил Силуанов.