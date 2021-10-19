София, 19 октября, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В результате введения новых противоэпидемиологических мер в средних и средне-специальных учебных заведениях Болгарии сотни местных школ, а также профессионально-технических училищ и колледжей продолжат свою работу в режиме онлайн. Об этом 19 октября на брифинге в Софии заявил министр здравоохранения республики Стойчо Кацаров, передает «Болгарское телевидение».

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По словам министра, ужесточение карантина коснется образовательных структур тех регионов страны, где заболеваемость COVID-19 превышает 750 человек на 100 тысяч населения.

Кацаров «Тотального закрытия школ и ПТУ не будет, [болгарское] государство будет делать все возможное, дабы учебный процесс не прекращался».

Как подчеркнул Кацаров, вопросы функционирования отдельных структур минобразования будут решаться на уровне местных органов власти республики.

Напомним, на сегодняшний день общее число жителей Болгарии, заболевших COVID-19, составило 546 тысяч. Из них скончались 22 488 пациентов.