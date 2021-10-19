Москва, 19 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Федеральный центр может пересмотреть распределение полномочий между центром и субъектами РФ в этом отношении. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации, комментируя заявление о том, что лечение орфанных заболеваний ложится тяжёлой нагрузкой на региональные бюджеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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«Объём расходных обязательств серьёзно увеличился, потому что расширился контингент. И мы можем тем самым лечить, оказывать помощь больным этими сложными болезнями», — заявил Силуанов.

«Что касается дополнительной передачи орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный — сразу скажу, что пока мы не предусматривали в проекте бюджета таких решений. У нас сейчас больше сконцентрировано внимание на дополнительных орфанных заболеваниях, которые не были включены ни в полномочия федерального центра, ни регионов. И не отражены в специально формируемом фонде», — указал он.

Министр предположил, что вопрос передачи полномочий по лечению заболеваний может быть рассмотрен в рамках следующего бюджетного цикла.

«Надо посмотреть, какие заболевания имеет смысл передать на федеральный уровень, какие оставить на региональном уровне», — отметил он.