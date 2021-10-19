Москва, 19 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. На развитие Норильска Красноярского края на 2024 год заложат дополнительные деньги. Об этом заявил членам Совета Федерации РФ глава Минфина Антон Силуанов.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

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«У нас предусмотрены деньги на 22-й и 23-й годы». На 24-й деньги пока не предусмотрены», — сказал чиновник. И добавил: «Мы берём обязательство это сделать».

Размер финансирования на развитие города в 2024 году запланирован в размере 1,2 трлн рублей, отметил Силуанов.