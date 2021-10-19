Рига, 19 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Вводимые в Латвии жесткие ограничения из-за новой волны коронавируса не дадут никакого результата, если они не будут сопровождаться быстрой и масштабной вакцинацией населения. Об этом глава консультирующего эстонское правительство научного совета Ирьи Лутсар заявила в эфире гостелевидения Эстонии ETV.

NIAID Вакцинация

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«Эти драконовские меры ведь никого иммунными не сделают. Никакие ограничения не увеличивают иммунитет», — отметила эпидемиолог.

Она предупредила, что результат может оказаться прямо противоположным: «Даже наоборот — чем больше люди держатся на расстоянии друг от друга, тем меньше возможность получить иммунитет хотя бы естественным путем».

По ее убеждению, если просто запереть людей по домам, то это несколько отодвинет заражение по времени, но когда меры отменят, а вирус никуда не исчез, то массовое заражение вернется.

Правительство Латвии договорилось ввести в стране жесткий карантин (локдаун) на четыре недели. С 21 октября нынешнего года в Латвии будут работать только магазины с товарами первой необходимости и жизненно необходимые услуги. Будут закрыты все учреждения сферы досуга и запрещены все мероприятия. Осенние каникулы продлят на неделю, а школы с третьего класса оставят на удаленном обучении как минимум до 15 ноября. С восьми вечера до пяти утра будет действовать комендантский час.