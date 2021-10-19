Рига, 19 октября, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Значительная часть жителей Латвии до сих пор пренебрегает мерами безопасности в связи с COVID-19, сообщила Госполиция cтраны в своем пресс-релизе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

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Так, за три дня октября нынешнего года было проверено 1 196 торговых мест, 463 единицы общественного транспорта и 3 696 лиц. По итогам рейдов зафиксировано 482 нарушения и начато 85 административных процессов, в 396 случаях стражи порядка дали превентивные указания. Главным нарушением оказался отказ от ношения маски.

Больше всего нарушений (117) констатировано в Рижском регионе, в Земгальском регионе нарушений выявлено 26, в Курземском — 25.

В период с 11 по 17 октября нынешнего года начато в общей сложности 656 процессов об административных правонарушениях (582 — в связи с неиспользованием масок).