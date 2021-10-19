Москва, 19 октября, 2021, 18:15 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала рекомендацию главы Минфина Антона Силуанова создавать резервные фонды, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Открытый диалог с главой Минфина Силуановым: все новости»

«Если есть возможность отложить что-то в заначку на следующий год, как бы создать подушку безопасности — это хорошо, но я не знаю, как много регионов, которые могут позволить себе это позволить при полном выполнении обязательств текущего года», — сказала Матвиенко.

В целом, по ее мнению, надо посмотреть на реализуемость этой рекомендации.

Читайте также:«Не знаем, что будет» — Силуанов предложил регионам создать резервные фонды