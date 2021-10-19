Рига, 19 октября, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Связанные с грядущим локдауном и другими ковид-ограничениями государственные расходы Латвии составят порядка 200 млн евро. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на министра финансов Яниса Рейрса.

(сс) Gyles Glover Закрытый рынок в период локдауна в Англии

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Отмечается, что как минимум такая сумма понадобится, чтобы выплатить компенсации в тех секторах экономики, работа которых с 21 октября до 15 ноября будет ограничена. При этом минфин внимательно подсчитал расходы, чтобы они не «давили» на бюджет: «Мы очень тщательно оцениваем мероприятия поддержки для предпринимателей, чтобы не было нецелесообразной поддержки. Это также сократит расходы по сравнению с январем, февралем и мартом этого года».

Министр добавил, что средства на преодоление ковид-кризиса уже включены в бюджет на весь 2021 год. С четверга, 21 октября, по 15 ноября нынешнего года в Латвии начинается так называемый локдаун: вводится комендантский час с восьми вечера, магазины, развлекательные заведения, а также учреждения образования, кроме предназначенных для самых младших детей, закрываются.