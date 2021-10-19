Москва, 19 октября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. С учётом хорошего исполнения бюджетов субъектов РФ в 2021 году, регионам следует рассмотреть идею формирования резервных фондов на случай проблем в ближайшие периоды. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

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"В этом году с учётом хорошего исполнения бюджетов субъектов Федерации, может быть, нам стоит дать рекомендации, чтобы деньги направлялись не на новые какие-то обязательства, а в первую очередь сконцентрированы были на выполнении национальных целей, нацпроектов, программ, которые приняты в исполнение национальных целей, первоочередные обязательства текущего года», — заявил Силуанов.

«И в том числе — может быть рекомендовать субъектам Федерации создать резерв, запас на случай следующего года? Не знаем, как будет развиваться ситуация, надеемся, что будет всё хорошо. Но если в этом году хорошее такое исполнение идёт, то, может быть, всё-таки какие-то такие резервные фонды, которое правительство себе создаёт, и субъектам РФ формировать на случаи каких-то непредвиденных вопросов развития ситуации», — продолжил он.