Москва, 19 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Дополнительные средства по корректировки реализации нацпроектов в регионе пока не предполагаются, но этот вопрос становится актуальным. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.

Government.ru Антон Силуанов

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«В бюджете у нас пока не предусмотрены никакие дополнительные средства по корректировке реализации национальных проектов. Что для этого нужно сделать? Давайте подумаем, как нам выходить из этой ситуации, потому что те же самое строительство или капитальный ремонт школ — с учётом роста стоимости строительных материалов, безусловно, может подорожать», — заявил Силуанов.

«Как и по ассигнованиям на стройку, которая осуществляется из федерального бюджета, будь то дороги или какие-то проекты — мы уточняем сводный сметный расчёт. На основании того, что нам экспертиза подтверждает, что на столько-то выросли цены, на столько-то удорожает проект — соответственно, мы корректируем и наше финансирование», — указал он.

По его мнению, этот механизм на федеральном уровне можно было бы распространить и на регионы.

«На региональном уровне, наверное, тоже надо будет пересмотреть ценовые параметры, и тогда либо нам индивидуально подходить к отдельным субъектам РФ, которым сложно выделить дополнительные ресурсы на завершение строек объектов, которые реализуются в рамках нацпроектов — и тогда уже решать эти вопросы в индивидуальном таком порядке», — подчеркнул министр.