Москва, 19 октября, 2021, 18:00 — ИА Регнум. С учетом подорожания материалов реализация национального проекта по строительству стала общей проблемой для всех субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «открытого диалога» с главой Минфина Антоном Силуановым.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

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«Надо какой-то единый подход и оперативная реакция, чтобы мы не получили большого количества долгостроев и главное не освоили деньги на нацпроекты и его не реализовали», — сказала Матвиенко.

Она предложила главе Минфина вместе с сенаторами поработать над единым решением проблемы.