Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Глава республиканского меньшинства в Палате представителей СШАКевин Маккарти предсказывает, что многие демократы в палате уйдут в отставку, сообщает 19 октября Fox News,

Кевин Маккарти и Дональд Трамп (сс) twitter @GOPLeader

В данный момент растет число демократов, отказавшихся от участия на промежуточных выборах в следующем году, поскольку их партия пытается сохранить свое хрупкое большинство в палате. Давно работающие представители демократов, Дэвид Прайс из Северной Каролины и Майк Дойл из Пенсильвании, объявили 18 октября, что не будут добиваться переизбрания в 2022 году. Данная новость прозвучала всего через несколько дней после того, как их коллега-демократ и председатель бюджетного комитета палаты представителей Джон Ярмут из Кентукки также заявил, что уйдет из Конгресса после окончания своего нынешнего срока.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет партии республиканцев, занимающийся сбором средств для промежуточных выборов в палате представителей США, рассказал 14 октября, что собрал более $150 млн с начала 2021 года.

Эта рекордная сумма, собранная за девять месяцев, на 74% больше, чем республиканцам удалось собрать в прошлом году. У группы сейчас на руках $65 млн наличными, что почти в три раза больше, чем у них было в это же время четыре года назад.