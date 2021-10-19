Санкт-Петербург, 19 октября, 2021, 18:09 — ИА Регнум. Введение с 1 ноября системы QR-кодов в Санкт-Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 вызвало волну обсуждений среди пользователей социальных сетей. Одни ёрничают и вспоминают антиутопию Георгия Данелия, а другие интересуются, как можно получить код в обход пунктов вакцинации.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 ноября QR-коды в Петербурге придется предъявлять при проходе на спортивные и физкультурные мероприятия. С 15 ноября — в бассейнах, фитнес-центрах, театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, музеях и на выставках, а также на свадебные церемонии. С 1 декабря QR-код станет обязателен для посетителей предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также при размещении в домах отдыха.

«А когда колокольчики на нос будут вешать? Кто-нить в курсе? А то уж мОчи нет ждать…», — съехидничал пользователь Дмитрий Т.

«Фильм «Время» напоминает. Сейчас это пилотная версия, обкатают, причешут, будем право на жизнь выкупать. Плата буде почасовая», — вспомнил пользователь под ником Капот Крылов.

«Сперва введут цветовую дифференциацию штанов, а потом уже», — ответил ему Юрий С.

Несколько человек под новостью о нововведениях с 1 ноября стали упражняться в объявлениях: «куплю QR-код», «продам QR-код», «приму в дар QR-код».

«Продавцы липовых сертификатов озолотятся. А потом здесь будут писать, что прививка не работает, так как много привитых заболевших. Только кто реально привился, а кто сертификат купил, никто не знает, и сколько сертификаты купили — непонятно», — подытожил Вадим Н.

«В чем проблема получить QR-код и не ныть? Это же элементарно, прививаться не обязательно. Просто надо переболеть и будет код, аж на шесть месяцев, если выживешь, конечно», — заметил Алекс Л.

«Не болел и не собираюсь, не прививался и не собираюсь, так откуда мне этот ваш код взять гении? Или из-за того, что я просто живой меня теперь притеснять можно? *** пусть с такими указами идут», — возмущен Егор К.

«Рестораторы такие: «Сейчас на НГ-х корпоративах хоть немного выйдем из минуса — люди-то соскучились по корпоративам за 2 года!» Г-н Беглов такой: хаха»,— заметил Влад Р.

«Пора в метро с кодами пускать. Все сразу уколются», — подытожил Андрей Ж.

«Да вакцинируйтесь уже, господи! Можно подумать, у всех тяжёлые заболевания и серьёзные проблемы с иммункой», — призвала пользовательница Mario.