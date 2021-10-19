Волгоград, 19 октября, 2021, 17:33 — ИА Регнум. В Волгоградской области 19 октября подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Общее количество заражений превысило 99 тысяч. Зарегистрирован 21 летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе.

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Всего в Волгоградской области выявлено 99 114 носителей инфекции. Справился с заражением 87 851 человек, из них 258 — выписаны после лечения за последние сутки.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3 220 пациентов.