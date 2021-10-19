Вашингтон, 19 октября, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Ожидается, что на этой неделе регулирующие органы США разрешат смешивать и сочетать бустерные дозы вакцин от COVID-19, чтобы помочь тем, кто стремится пройти ревакцинацию, сообщает 19 октября Associated Press.

Hhs.gov Производство вакцины. США

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Объявление Управления по контролю за продуктами и лекарствами США будет сделано, вероятно, одновременно с разрешением на введение бустерных доз вакцины Moderna и Johnson & Johnson.

Об этом сообщил сотрудник американского здравоохранения, знакомый с этим вопросом, который не был уполномочен говорить публично до объявления.

Напомним, что в сентябре регуляторы США выдали разрешение на введение третьей дозы вакцины Pfizer для многих американцев.