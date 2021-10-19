Володин заинтересовался украшением городов за счет Пенсионного фонда России
Москва, 19 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Тему строительства новых зданий Пенсионного фонда России в регионах следует обсуждать с Госдумой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Если вы уж так, по поводу спокойствия заговорили, вопрос звучал совершенно конкретный по поводу дворцов Пенсионного фонда. Вот и ответьте на эти вопросы. У вас что, в планах деньги лишние, чтобы строить их? Или негде находиться? Есть темы, которые мы с вами должны обсуждать», — обратился к главе ПФР Андрею Кигиму Володин.
На то, что продолжается расточительное приобретение новых зданий ПФР обратил внимание депутат Госдумы СРЗП Михаил Делягин в ходе обсуждения исполнения бюджета ПФР за 2020 год.
«Помимо приобретения получено разрешение на строительство новых зданий. На здание объектов, как это называется, направлен 1 млрд рублей, и это в кризис», — возмущен парламентарий.
«Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, но как бы они прощают это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда — и так самые роскошные здания по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию? Украшение городов не должно оплачиваться за счет пенсионеров, это разные статьи расходов», — подчеркнул Делягин.
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