Москва, 19 октября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Тему строительства новых зданий Пенсионного фонда России в регионах следует обсуждать с Госдумой. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Анна Кошечко ИА REGNUM Здание ПФР в Архангельске, Набережная Северной Двины, 28

«Если вы уж так, по поводу спокойствия заговорили, вопрос звучал совершенно конкретный по поводу дворцов Пенсионного фонда. Вот и ответьте на эти вопросы. У вас что, в планах деньги лишние, чтобы строить их? Или негде находиться? Есть темы, которые мы с вами должны обсуждать», — обратился к главе ПФР Андрею Кигиму Володин.

На то, что продолжается расточительное приобретение новых зданий ПФР обратил внимание депутат Госдумы СРЗП Михаил Делягин в ходе обсуждения исполнения бюджета ПФР за 2020 год.

«Помимо приобретения получено разрешение на строительство новых зданий. На здание объектов, как это называется, направлен 1 млрд рублей, и это в кризис», — возмущен парламентарий.

«Я понимаю, что у нас бюджетный комитет состоит из добрейших людей, но как бы они прощают это, а мы нет. Здания Пенсионного фонда — и так самые роскошные здания по всей России. Зачем продолжать эту тенденцию? Украшение городов не должно оплачиваться за счет пенсионеров, это разные статьи расходов», — подчеркнул Делягин.

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