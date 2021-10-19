Белгород, 19 октября, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Осенние школьные каникулы начнутся в Белгородской области 25 октября. Решение принято из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

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По плану, на каникулы школьники должны были уйти с 1 ноября.

«Идёт сезон заболеваний, и необходимо было принять превентивные меры и разобщить детей. Поэтому мы решили начать каникулы уже с ближайшего понедельника», — пояснил изданию «Белпресса» первый замначальника департамента образования региона Николай Рухленко.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста случаев заболевания COVID-19 в Белгородской области Всех детей с симптомами ОРВИ и гриппа начнут тестировать на коронавирус.