Екатеринбург, 19 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. В период очередных нерабочих дней бизнесу необходимы государственные меры поддержки. Об этом заявил член политсовета Свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Он отметил, что бизнесу пора готовиться к очередному скрытому «локдауну». Выходные дни, видимо, объявят. Но при этом не ожидается строгих ограничительных мер, которые имели место в 2020 году

«Я считаю обязательными следующие государственные меры поддержки бизнеса: замораживание требований по уплате налогов, предоставление отсрочек по арендным платежам, выплата заработных плат работникам из средств российского бюджета», — сказал Головченко.

.

Он отметил, что на период с 30 октября по 7 ноября выпали выходные и праздничные дни, в которые граждане и так планировали работать меньше. А также выразил опасение, что следующие каникулы могут ввести с середины декабря до середины января. В связи с этим все секторы бизнеса, так или иначе причастные к сфере услуг, испытают сумасшедший удар.

«Они будут нуждаться не в формальной, а в качественной, эффективной поддержке со стороны государства. Каждый предприниматель при этом достоин особого внимания», — подчеркнул Головченко. .

Если господдержка не будет оказана, то «и без того умирающий малый и средний бизнес рискует покинуть рынки нашей страны», — опасается эксперт.

Поводом для таких его размышлений стало предложение вице=премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Эту инициативу уже поддержал премьер Михаил Мишустин. При этом в регионах с наиболее тяжёлой эпидобстановкой их могут начать уже 23 октября.

Такие вынужденные меры вызваны четвёртой волной распространения коронавирусной инфекции. Число заболевших и смертельных исходов стремительно растёт, а в больницах не хватает мест. При сохранении таких темпов сфера здравоохранения может не справиться с колоссальной нагрузкой.