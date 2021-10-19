Москва, 19 октября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией пожилых москвичей вызывает тревогу, сообщил 19 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«И самое тревожное — это ситуация с заболеваемостью ковидом среди старшего поколения», — написал он.

По словам Собянина, в мэрии надеялись, что возвратившиеся с участков жители столицы выберут время, чтобы сделать прививку, однако этого не произошло. Из 3 млн москвичей от 60 лет и старше вакцинировались 1,14 млн человек — немногим более трети.

При этом в столице 60% пациентов ковидных стационаров и 80% тех, кому потребовалась помощь ИВЛ, находятся в этом возрасте.

«Среди умерших от ковида их доля достигает 86%. И, как правило, они не сделали прививку», — добавил столичный мэр.