Москва, 19 октября, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Любое введение каникул, нерабочих дней на правительственном уровне приводит к дополнительным затратам предприятий любой формы собственности. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 19 октября заявил руководитель московского регионального отделения Партии Роста Дмитрий Пурим.

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«Предприятие будет обязано оплатить работникам зарплату ту же, что указана в трудовом соглашении. То есть фактически каникулы будут за счёт работодателя. Поддержка от государства вряд ли покроет затраты выше, чем МРОТ. Допзатраты компаний составят 2% от годового ФЗП. Многие компании выработали уже свои протоколы работы — снижение уровня присутствия в офисе на 30−50% не только за счёт «удаленки», но и гибкого графика отпусков и выходных», — отметил эксперт.

Он полагает, что ситуация с пандемией ухудшается и будет ещё более сложной после детских каникул. «Если это так, то лучше ограничить выезд за рубеж, чтобы создать тот коллективный иммунитет и удерживать его», — добавил Пурим.